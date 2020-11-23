Аналитики Morgan Stanley рекомендуют избавляться от доллара

Аналитики Morgan Stanley отмечают, что текущее восстановление экономики, которое происходит по V-образной траектории, является довольно устойчивым и поддерживается различными регуляторами.

Эксперты отмечают, что уже в конце следующего года индикатор S&P 500 вырастет до 3900 пунктов, индекс американской валюты снизится на 4%, цена на золото опустится до $1825 за троскую унцию. В то же время существенно вырастет доходность американских казначейских облигаций (на 1,45%).

Согласно V-образной стратегии, представители Morgan Stanley рекомендуют инвесторам избавляться от доллара, а вместо него приобретать акции и облигации крупных корпораций.

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