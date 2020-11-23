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Аналитики Morgan Stanley рекомендуют избавляться от доллара
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Аналитики Morgan Stanley рекомендуют избавляться от доллара

Эксперты отмечают, что уже в конце следующего года индикатор S&P 500 вырастет до 3900 пунктов
​Специалисты банка Morgan Stanley прогнозируют так называемое V-образное восстановление мировой экономики. Помимо этого наблюдается снижение волатильности на мировых рынка в 2021 году.

Аналитики Morgan Stanley отмечают, что текущее восстановление экономики, которое  происходит по V-образной траектории, является довольно устойчивым и поддерживается различными регуляторами.

Эксперты отмечают, что уже в конце следующего года индикатор S&P 500 вырастет до 3900 пунктов, индекс американской валюты снизится на 4%, цена на золото опустится до $1825 за троскую унцию. В то же время существенно вырастет доходность американских казначейских облигаций (на 1,45%).

Согласно V-образной стратегии, представители Morgan Stanley рекомендуют инвесторам избавляться от доллара, а вместо него приобретать акции и облигации крупных корпораций.

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понедельник 23.11.2020 | 15:27
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