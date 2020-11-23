В России увеличили налог для богатых

Данный налог не будет применяться на прибыль от реализации личной собственности, за вычетом ценных бумаг, и на оплату по страхованию и в пенсионный фонд. Для данных пунктов налог по прежнему равен 13-ти процентам.

Некоторое время назад Путин сообщал, что видит рост налога для граждан, чей доход исчисляется 5 млн. рублей, и более честным и более рациональным. Исходя из показателей Росстата, людей, чья прибыль за год переваливает за 3 миллиона — меньше одного процента, или приблизительно полмиллиона человек, а людей с доходом 5 миллионов - и того меньше.

По расчётам, после увеличения НДФЛ, в государственную казну поступит приблизительно 60 миллиардов рублей к следующему году, и после данный показатель будет увеличиваться на 4 миллиарда каждый год. Данные отчисления пойдут на лечение тяжелобольных детей, приобретение фармацевтических препаратов, приспособлений для восстановления после болезней.

Впервые об этой инициативе от президента мы услышали летом текущего года. В Госдуме закон был одобрен 11 ноября, а в Совете Федерации — неделей позже. Обновленные налоги начнут действовать уже с начала следующего года.

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