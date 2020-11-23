МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Налоги
В России увеличили налог для богатых
logo

В России увеличили налог для богатых

По расчётам, после увеличения НДФЛ в государственную казну поступит приблизительно 60 миллиардов рублей к следующему году
​Глава РФ утвердил документ о росте налога на прибыль физлиц (НДФЛ) на 2 процента. Данное изменение коснётся тех граждан, чья прибыль достигает 5 миллионов рублей в год и более. Документ можно найти на официальном сайте.

Данный налог не будет применяться на прибыль от реализации личной собственности, за вычетом ценных бумаг, и на оплату по страхованию и в пенсионный фонд. Для данных пунктов налог по прежнему равен 13-ти процентам.

Некоторое время назад Путин сообщал, что видит рост налога для граждан, чей доход исчисляется 5 млн. рублей, и более честным и более рациональным. Исходя из показателей Росстата, людей, чья прибыль за год переваливает за 3 миллиона — меньше одного процента, или приблизительно полмиллиона человек, а людей с доходом 5 миллионов - и того меньше.

По расчётам, после увеличения НДФЛ, в государственную казну поступит приблизительно 60 миллиардов рублей к следующему году, и после данный показатель будет увеличиваться на 4 миллиарда каждый год. Данные отчисления пойдут на лечение тяжелобольных детей, приобретение фармацевтических препаратов, приспособлений для восстановления после болезней.

Впервые об этой инициативе от президента мы услышали летом текущего года. В Госдуме закон был одобрен 11 ноября, а в Совете Федерации — неделей позже. Обновленные налоги начнут действовать уже с начала следующего года.

Читайте также: Власти Китая сократили налоговую нагрузку на $56 млрд

понедельник 23.11.2020 | 16:51
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика
  • В целом, помимо России, ВВП Европы снизится на 5%
    Экономике РФ прогнозируют сложности

    ​Страховая компания Euler Hermes значительно ухудшила прогноз для российской экономики на следующий год.В начале осени многие эксперты полагали, что ВВП вырастет

    среда, 18.11.2020 | 21:24
    Индустрия
  • В среду глава управления гражданской авиации США Диксон своим постановлением снял запрет на пассажироперевозки самолётами 737 MAX
    Boeing 737 MAX возобновляет полеты в США

    Директор Федерального управления гражданской авиации США Стив Диксон абсолютно уверен в надежности авиалайнеров Boeing 737 MAX, но заявляет, что компании еще многое

    среда, 18.11.2020 | 16:44
    Индустрия
  • По данным августа, регистрация новых авто в Евросоюзе сократилась почти на 19%
    Падение октябрьских продаж автомобилей в Европе составило 7,8%

    Согласно отчёту за октябрь, Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) отмечает падение продаж новых авто в европейских государствах до уровня 953,615

    среда, 18.11.2020 | 14:35
    Транспорт
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok