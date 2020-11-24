Рубль обещает стабильность до конца 2020 года

В свою очередь, позитивным фактором, поддерживающим нефть на стабильном уровне, является уверенное возобновление экономика Китая по ноябрьским данным Нацбюро госстатистики КНР. Прогнозируемая цена на нефть Brent на следующую неделю ожидается в пределах 44,8-45,1 долл/барр.Локальную поддержку для рубля окажет выплата налогов за ноябрь. Компании обязаны отчитаться и оплатить до 25 ноября пошлины и налоги на добычу минералов и природных ресурсов, а также НДС и акцизы. Конвертация валютных доходов крупных поставщиков и экспортеров полезных ископаемых в российский рубль также укрепит российскую денежную единицу.
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