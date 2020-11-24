Рубль обещает стабильность до конца 2020 года

Эксперт считает, что основной фактор, оказывающий влияние на рубль, это стоимость нефти. Прошлая неделя фиксировала котировки на нефть Brent на уровне ниже 45 долл/барр. на фоне отсутствия решения со стороны ОПЕК+ о продлении лимитирования на добычу нефти еще на полгода. Скорее всего вблизи данной котировки "черное золото" затормозит до начала декабря, когда ожидается очередной саммит ОПЕК+.

В свою очередь, позитивным фактором, поддерживающим нефть на стабильном уровне, является уверенное возобновление экономика Китая по ноябрьским данным Нацбюро госстатистики КНР. Прогнозируемая цена на нефть Brent на следующую неделю ожидается в пределах 44,8-45,1 долл/барр.

Локальную поддержку для рубля окажет выплата налогов за ноябрь. Компании обязаны отчитаться и оплатить до 25 ноября пошлины и налоги на добычу минералов и природных ресурсов, а также НДС и акцизы. Конвертация валютных доходов крупных поставщиков и экспортеров полезных ископаемых в российский рубль также укрепит российскую денежную единицу.

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