Доллар США падает относительно мировых валют

Вчера медпрепарат компании AstraZeneca Plc от коронавируса прошёл результаты испытаний с эффективностью в 70%.

Компании PfizerInc. и BioNTech оформили заявку на экстренное использование в США их противоковидного препарата.

Глава ведомства по иммунизации населения США заявил о начале процесса вакцинации в десятых числах декабря.

Управление по общим вопросам администрации США заявило Джозефу Байдену о готовности запустить процедуру передачи полномочий главы государства.

Индикатор ICE, отвечающий за отношение доллара США к основной валютной корзине, снизился на 0,1%. WSJ Dollar Index продемонстрировал динамику снижения на 0,2%.

По данным на 9:34 мск европейская валюта закрепилась по отношению к доллару США на отметке $1,1856. Доллар США снизился в паре с иеной до отметки 104,38 иены.

Валюта Великобритании, фунт стерлингов вырос на 0,14% в паре с американским долларом, австралийский доллар на 0,54%.

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