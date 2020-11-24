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Доллар США падает относительно мировых валют
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Доллар США падает относительно мировых валют

Индикатор ICE, отвечающий за отношение доллара США к основной валютной корзине снизился на 0,1%
​Новости о высокой эффективности разработанных противоковидных вакцин и скорых сроках иммунизации населения в США, а также информация о начале процедуры передачи власти Джо Байдену, негативно воздействовали на американский доллар. Стабилизация экономической и политической ситуации на мировом пространстве всегда повышает интерес инвесторов к активам рынка ЕМ и снижает валюты "тихой гавани".

Вчера медпрепарат компании AstraZeneca Plc от коронавируса прошёл результаты испытаний с эффективностью в 70%.

Компании PfizerInc. и BioNTech оформили заявку на экстренное использование в США их противоковидного препарата. 

Глава ведомства по иммунизации населения США заявил о начале процесса вакцинации в десятых числах декабря. 

Управление по общим вопросам администрации США заявило Джозефу Байдену о готовности запустить процедуру передачи полномочий главы государства.

Индикатор ICE, отвечающий за отношение доллара США к основной валютной корзине, снизился на 0,1%. WSJ Dollar Index продемонстрировал динамику снижения на 0,2%.

По данным на 9:34 мск европейская валюта закрепилась по отношению к доллару США на отметке $1,1856. Доллар США снизился в паре с иеной до отметки 104,38 иены.

Валюта Великобритании, фунт стерлингов вырос на 0,14% в паре с американским долларом, австралийский доллар на 0,54%.

Читайте также: Cредний курс доллара в банках столицы на 16:00 мск составил 63,1/64,53 руб.

вторник 24.11.2020 | 10:30
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