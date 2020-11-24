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Украина не получит транш МВФ в этом году
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Украина не получит транш МВФ в этом году

В этом году Украина попросту не успеет согласовать все процедуры, необходимые для получения денег
МВФ не предоставит Украине следующего транша в 2020 году. В то же время Украина имеет шансы продолжать сотрудничество с фондом, что в будущем позволит рассчитывать на другие заимствования.

В этом году Украина попросту не успеет согласовать все процедуры, необходимые для получения денег. Власти страны отмечают, что возможность дальнейшего сотрудничества является положительным сигналом, поскольку дает возможность стране привлечь финансирование из других источников, сохраняя при этом хорошую кредитную репутацию на международной арене. Несмотря на сложившуюся ситуацию, В. Зеленский уверен, что страна выполнила все необходимые условия для получения финансовой помощи.

В свою очередь, глава МВФ К. Георгиева заявила о быстрой и правильной реакции украинских властей касательно процедуры электронного декларирования доходов граждан. Ранее в Morgan Stanley говорили о невозможности получить транш из-за того, что Украине не удалось решить много важных вопросов в рамках программы сотрудничества с МВФ.

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вторник 24.11.2020 | 12:46
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