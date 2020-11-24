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Goldman Sachs открывает в Европе торговую площадку
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Goldman Sachs открывает в Европе торговую площадку

Goldman Sachs направила прошение в французский регулятор фондового рынка AMF на регистрацию торговой площадки SIGMA X Europe
Крупнейший в мире инвестиционный банк Goldman Sachs намерен открыть в Европе личную трейдинговую площадку. Торговая площадка позволит клиентам банка продолжать осуществлять операции с финансовыми активами после ликвидации лицензии фондовых бирж Великобритании на торги ценными бумагами европейских компаний для трейдеров за пределами Евросоюза.

Goldman Sachs направила прошение во французский регулятор фондового рынка AMF на регистрацию торговой площадки SIGMA X Europe. Goldman надеется, что платформа откроется для клиентов в первых числах нового года.

Трейдинговая площадка SIGMA X Europe будет работать как dark pool. Ожидается, что частная платформа откроет сделки европейскими финансовыми активами на 15 рынках. 

"Для Goldman Sachs имеет огромное значение иметь в своем арсенале инструменты, с помощью которых трейдеры могли бы отреагировать на возможное перераспределение фондовых рынков после Brexit", - заявила Элизабет Мартин сотрудник Goldman Sachs.

В банке прогнозируют, что Великобритания лишится большей части сделок по европейским финансовым бумагам.

Об открытии своих платформ заявили уже Cboe Europe и London Stock Exchange Group. 

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вторник 24.11.2020 | 14:14
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