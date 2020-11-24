Goldman Sachs открывает в Европе торговую площадку

Goldman Sachs направила прошение во французский регулятор фондового рынка AMF на регистрацию торговой площадки SIGMA X Europe. Goldman надеется, что платформа откроется для клиентов в первых числах нового года.

Трейдинговая площадка SIGMA X Europe будет работать как dark pool. Ожидается, что частная платформа откроет сделки европейскими финансовыми активами на 15 рынках.

"Для Goldman Sachs имеет огромное значение иметь в своем арсенале инструменты, с помощью которых трейдеры могли бы отреагировать на возможное перераспределение фондовых рынков после Brexit", - заявила Элизабет Мартин сотрудник Goldman Sachs.

В банке прогнозируют, что Великобритания лишится большей части сделок по европейским финансовым бумагам.

Об открытии своих платформ заявили уже Cboe Europe и London Stock Exchange Group.

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