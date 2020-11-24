МВФ оценил налоговую систему Украины

В настоящее время налоговая политика Украины функционирует сразу по двум направлениям. Несмотря на то, что была проведена существенная работ по совершенствованию и обновлению данной системы, по-прежнему МВФ сомневается в целесообразности ключевых принципов налоговой системы, поскольку рассматривается внесение в нее многих ключевых изменений.

Украинские власти предлагаемую отмену налога на прибыль предприятий хотят заменить налогом на выведенный капитал, но в МВФ не одобряют такую инициативу. Отказ мотивируется тем, что это довольно неустойчиво с технической стороны зрения. Введение данного налога для мелких налогоплательщиков сопряжено с большими рисками. Так, компании будут иметь возможность перераспределения прибыли посредством трансферного ценообразования и перераспределения инвестиций. Однако вряд ли получится увеличивать их объемы, отметили в МВФ.

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