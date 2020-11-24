Юань продолжает укрепляться относительно доллар США

Эксперты Форекс рынков заявляют, что меры, принятые Китайской Народной Республикой основали прочную базу для ралли ценных бумаг, представленных в юанях. Ралли поддержали и новости о победе Джо Байдена в выборах президента США.

Мировые трейдеры ожидают, что новый глава Белого дома со своей командой пересмотрит внешне-экономическую политику Соединенных Штатов относительно Китая и снизит налоговую нагрузку на товары "Поднебесной", которая сдерживает рост юаня, сообщил эксперт.

Национальная валюта Китая укрепилась относительно американского доллара на 8,4% с начала лета, достигнув значения в 6,585 юаня. Положительный рост юаня к началу декабря зафиксирует рекордный показатель роста за полугодовой период.

С января текущего года китайский юань вырос относительно американского доллара на 5,7%.

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