В Китае планируют протестировать цифровой юань

Впервые о подобных инициативах заговорили в декабре прошлого года. Весной текущего года Центральный банк Китая подтвердил испытание цифрового юаня в четырех населенных пунктах. В данном эксперименте примут участие 19 ресторанов и торговых точек, включая McDonald s и Starbucks.

Цифровой юань будет использоваться по аналогии с городом Шэньчженем, где 50 тысяч его жителей получили по 200 юаней и должны были потратить их в 3389 точках до 18 октября. Одним из нововведений может стать возможность совершать транзакции без подключения к интернету. Для совершения транзакций нужно будет наличие смартфонов с NFC и предустановленными кошельками. Данные приложения разработаны и запущены одним из самых крупных банков страны Industrial amd Commercial Bank of China.

В дальнейшем планируется распространить данное нововведение на другие города страны.

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