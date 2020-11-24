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Коронавирус продолжит влиять на мировую экономику
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Коронавирус продолжит влиять на мировую экономику

Акции будут продолжать расти в цене и обеспечат максимальную доходность
Пандемия коронавируса продолжит свое влияние на мировую экономику и финансовые рынки в ближайшие несколько месяцев. В Credit Suisse отмечают, что мировая экономика увеличится на 4,1% в следующем году по мере того как будет восстанавливаться спрос после спада в текущем году.

Учитывая, что процентные ставки будут сохраняться практически на нулевом уровне, акции будут продолжать расти в цене и обеспечат максимальную доходность. Как отмечаю в банке Credit Suisse, экономика США будет постепенно восстанавливаться после пандемии коронавируса. Ожидается, что уровень инфляциия вырастет выше целевого показателя ФРС, однако по-прежнему будет умеренной.

Эксперты банка также ожидают, что рост китайского ВВП составит 7,1% в следующем году. Помимо этого прогнозируется укрепление юаня по отношению к американскому доллару. Среди альтернативных инвестиций все чаще называют рынок недвижимости, который больше других должен выиграть от восстановления экономики и низких процентных ставок.

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вторник 24.11.2020 | 20:07
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