Коронавирус продолжит влиять на мировую экономику

Учитывая, что процентные ставки будут сохраняться практически на нулевом уровне, акции будут продолжать расти в цене и обеспечат максимальную доходность. Как отмечаю в банке Credit Suisse, экономика США будет постепенно восстанавливаться после пандемии коронавируса. Ожидается, что уровень инфляциия вырастет выше целевого показателя ФРС, однако по-прежнему будет умеренной.

Эксперты банка также ожидают, что рост китайского ВВП составит 7,1% в следующем году. Помимо этого прогнозируется укрепление юаня по отношению к американскому доллару. Среди альтернативных инвестиций все чаще называют рынок недвижимости, который больше других должен выиграть от восстановления экономики и низких процентных ставок.

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