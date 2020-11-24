Новый министр финансов США призвала тратить больше

После своего официального вступления в должность Йеллен намерена довольно тесно сотрудничать с нынешним главой ФРС Дж. Пауэллом. Также планируется всячески поддержать кредитно-денежную политику, которая выражена в низких процентных ставках.

В рамках программы своих действий министр намерена увеличить бюджетные расходы для того чтобы оказать поддержку наиболее узвимым и пострадавшим отраслям экономики. Несмотря на такие активные действия, Дж. Йеллен может столкнуться со многими трудностями, которые могут начаться уже в процессе утверждения ее кандидатуры на пост в сенате. К примеру, республиканцы могут поинтересовать ее отношением к Китаю, который сегодня считается основным экономическим соперником США. В свою очередь, Йеллен известна своими довольно мягким отношением к КНР и может оказаться не готова к растущему давлению.

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