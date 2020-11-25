Китай снизит долговую нагрузку на бизнес

«Правительство страны ускорит процесс снижения налогов. Мы намерены снизить налоги бизнесу на 2,5 трлн юаней, из них 1,6 трлн юаней придутся на сокращение социальных страхований», - говорится в статье МИД КНР.

«Власти КНР увеличат бюджет для борьбы с распространением COVID-19 путем привлечения финансов от выпуска спецгособлигаций на сумму в 2 трлн юаней», - добавил глава правительства.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подчеркнул, что китайское руководство намерено выделить реальному сектору допликвидность и увеличить мероприятия по снижению безработицы, а также следовать лояльной денежно-кредитной политике.

На онлайн-конференции присутствовали представители Всемирного банка, МВФ, ВТО, Организации экономического сотрудничества и развития, Совета по финансовой стабильности, а также Международной организации труда.

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