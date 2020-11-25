Банковский сектор РФ оказался стабильнее, чем у ЕС и США

По его словам, у России по объемам фонд благосостояния соответствует норвежскому. В то же время нет четкого объяснения причин по которой рубль до сих пор слабый . В то же время, было отмечено, что Россия находится в довольно выгодном положении ввиду отсутствия крупных долгов.

Была также упомянута и деятельность эта «Газпрома». У компании имеются определенные проблемы с «Северным потоком-2», поскольку эта компания на сегодняшний день предлагает хорошие возможности для многих инвесторов. Несмотря на наличие проблем у компании, многие страны намерены продолжать и дальше приобретать газ у «Газпрома». В октябре граждане РФ решили массово начать выводить свои деньги с банковских счетов и депозитов. Такой отток стал крупнейшим с марта, о чем свидетельствуют данные от Центробанка. Снизились также и остатки средств юридических лиц (примерно на 194 млрд рублей).

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