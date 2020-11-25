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Взлет акций Ozon после IPO на 35%
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Взлет акций Ozon после IPO на 35%

Компания Ozon обещала инвесторам цену акции 22,5-27,5 доллара, закладывая в просчет продажу 33 млн ADS, однако объем заявок был полностью выполнен за несколько часов с момента открытия 18 ноября
​​Настоящий фурор произвело размещение IPO российской компанией-ритейлером Ozon на американской бирже Nasdaq. Акции компании взлетели на 40% практически сразу после размещения.

Цена акций при первичном публичном размещении была 30 долл. за акцию. В 22:21 МСК их цена уже составляла 35,9 доллара за акцию. Старт торгов Мосбиржы сразу отметил взлет котировок до З.023 рубл. за ADS, до 33%.

Компания Ozon обещала инвесторам цену акции 22,5-27,5 доллара, закладывая в просчет продажу 33 млн ADS, однако объем заявок был полностью выполнен за несколько часов с момента открытия 18 ноября. А к закрытию дня, по данным директора по аналитике Газпромбанка Марата Ибрагимова, предложение было превышено спросом в 7 раз.

Распределение прошло следующим образом: на долю институциональных инвесторов пришлось по 5%, а трейдеры инвестиционных компаний получили 15-40% от вложенных средств.

Ozon получил инвестиций на сумму $990 млн. Согласно условий IPO, инвесторы могут приобрести дополнительно 4,95 млн ценных бумаг в течение месяца. Соответственно, по мнению М. Ибрагимова, полное исполнение IPO принесет вложения в 1,14 млрд долларов. 

«Такой огромный спрос к активам компании оправдан, поскольку ритейлер Ozon остается уникальной компанией из отрасли интернет- коммерции из России с выходом на биржу», - заключает Наталья Оседова,из отдела аналитики холдинга «Финам».

По оценкам инвесторов, Ozon стоил 6,2 млрд долларов за 5 лет прибыльной торговли, и еще $1,5 млрд принес компании скачок котировок всего за несколько часов.  По мнению Н. Оседовой, кроме российских инвестиций наблюдается явная заинтересованность иностранных инвесторов, в частности европейских.

Вместе с тем некоторые заинтересованные лица считают, что Ozon не предоставляет стабильный результат по финансовым показателям, и разброс по прибыли компании по разным методам колеблется от 200 млрд до 300 млрд рублей. Представитель «Фридом Финанс» на фондовом рынке Г.Ващенко уверен, что это не пугает инвесторов, и это демонстрирует удачное и своевременное размещение IPO на американской бирже.

Аналитики приветствуют размещение на биржах интернет-компаний, оценивая их появление как способ вливания вакцины в экономику после кризиса коронавируса. В частности, сентябрьское появление IPO на бирже в Варшаве польской интернет-компании Allegro, сразу удвоившей стоимость акций, и теперь зафиксированных на уровне роста 70% от первоначального. Вызывает также интерес, произойдет ли в дальнейшем подобное чудо с другими ритейлерами: «Магнит», «М.Видео» и другими, интересуется Г.Ващенко.



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среда 25.11.2020 | 11:20
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