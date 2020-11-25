Онлайн-кинотеатр ivi хочет выйти на IPO вслед за Ozon

Головной офис компании расположен на Кипре. Для выхода на рынок США ivi также выбрала именно NASDAQ, на которой обычно торгуются акции высокотехнологичных предприятий.

Деталей сделки пока что не сообщается. Известно только, что будут размещены депозитарные расписки. Они представляют собой специальный сертификат, который удостоверяет право владельца распоряжаться акциями любой иностранной компании. Ожидается, что процедура произойдет в первом квартале 2021 года. Единственной опасностью ее срыва называют внезапный обвал рубля, который может произойти ввиду бушующей пандемии.

24 ноября IPO провела компания Ozon — российский интернет-магазин. Данная компания разместила 33 млн своих ценных бумаг при стоимости 30 долларов за штуку. Котировки выросли на 24,1%, а на своем пике данный показатель равнялся 33%.

Читайте также: Акции Nikola резко выросли в цене