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Онлайн-кинотеатр ivi хочет выйти на IPO вслед за Ozon
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Онлайн-кинотеатр ivi хочет выйти на IPO вслед за Ozon

Деталей сделки пока что не сообщается
​Онлайн-кинотеатр ivi планирует осуществить IPO. Таким образом ivi может стать очередной  российской компанией, которая вышла американскую биржу. Ранее на NASDAQ состоялось размещение акций интернет-магазина Ozon.

Головной офис компании расположен на Кипре. Для выхода на рынок США ivi также выбрала именно NASDAQ, на которой обычно торгуются акции высокотехнологичных предприятий.

Деталей сделки пока что не сообщается. Известно только, что будут размещены депозитарные расписки. Они представляют собой специальный сертификат, который удостоверяет право владельца распоряжаться акциями любой иностранной компании. Ожидается, что процедура произойдет в первом квартале 2021 года. Единственной опасностью ее срыва называют внезапный обвал рубля, который может произойти ввиду бушующей пандемии.

24 ноября IPO провела компания Ozon — российский интернет-магазин. Данная компания разместила 33 млн своих ценных бумаг при стоимости 30 долларов за штуку. Котировки выросли на 24,1%, а на своем пике данный показатель равнялся 33%.

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среда 25.11.2020 | 12:28
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