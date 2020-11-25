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Франция намерена получить цифровой налог от компаний США
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Франция намерена получить цифровой налог от компаний США

Под действие нового налога попали такие крупнейшие американские как Facebook Inc. и Amazon.com Inc
​Инспекторы налоговой системы Франции обратились к представителям американских технологических компаний с требованием заплатить налог за цифровые услуги, предоставляемые на французской территории, чем вызвали негативную реакцию со стороны США, пишет издание Financial Times.

Под действие нового налога попали такие крупнейшие американские компании, как Facebook Inc. и Amazon.com Inc.

Новый налог администрация Соединенных Штатов уже назвала нечестным, так как в своем большинстве относится к американским фирмам, работающим во Франции. Белый дом заявил, что данный сбор усугубит отношения двух стран и потребует от Вашингтона ответных мер в виде увеличения пошлин на экспорт европейских товаров.

Эксперты прогнозируют, что новые пошлины в 25% на французский импорт в объеме 1.3 млрд долларов будут приняты в ближайшее время, хотя первая реакция Вашингтона подразумевала 100% на объем в 2.4 млрд долларов. Основным товаром из Франции, попадающим под запрет, будет парфюмерная и косметическая продукция, а также сумки. 

В середине лета прошлого года Эмманюэль Макрон утвердил 3% налог на прибыль технологических компаний, мировая выручка которых более €750 млн и €25 млн во Франции.

Согласно статье опубликованной в Financial Times, желание Франции получить налог с американских техкологических гигантов приведут к увеличению напряженности между странами и возможной новой торговой войне. До этого представители двух государств договорились провести в январе переговоры под покровительством Организации экономического сотрудничества и развития по урегулированию нового цифрового налога, но Соединенные Штаты разорвали сотрудничество с государствами входящими в Организацию. .

В середине 2019 года торговый делегат от Штатов заявил об открытии процедуры расследования легитимности в отношении цифровых пошлин таких стран как: Великобритания, Италия, Австрия, Бразилия, Индонезия, а также ЕС. 

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среда 25.11.2020 | 13:21
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