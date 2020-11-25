Франция намерена получить цифровой налог от компаний США

Под действие нового налога попали такие крупнейшие американские компании, как Facebook Inc. и Amazon.com Inc.

Новый налог администрация Соединенных Штатов уже назвала нечестным, так как в своем большинстве относится к американским фирмам, работающим во Франции. Белый дом заявил, что данный сбор усугубит отношения двух стран и потребует от Вашингтона ответных мер в виде увеличения пошлин на экспорт европейских товаров.

Эксперты прогнозируют, что новые пошлины в 25% на французский импорт в объеме 1.3 млрд долларов будут приняты в ближайшее время, хотя первая реакция Вашингтона подразумевала 100% на объем в 2.4 млрд долларов. Основным товаром из Франции, попадающим под запрет, будет парфюмерная и косметическая продукция, а также сумки.

В середине лета прошлого года Эмманюэль Макрон утвердил 3% налог на прибыль технологических компаний, мировая выручка которых более €750 млн и €25 млн во Франции.

Согласно статье опубликованной в Financial Times, желание Франции получить налог с американских техкологических гигантов приведут к увеличению напряженности между странами и возможной новой торговой войне. До этого представители двух государств договорились провести в январе переговоры под покровительством Организации экономического сотрудничества и развития по урегулированию нового цифрового налога, но Соединенные Штаты разорвали сотрудничество с государствами входящими в Организацию. .

В середине 2019 года торговый делегат от Штатов заявил об открытии процедуры расследования легитимности в отношении цифровых пошлин таких стран как: Великобритания, Италия, Австрия, Бразилия, Индонезия, а также ЕС.

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