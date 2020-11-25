Набиуллина: ЦБ РФ имеет возможности для снижения ставки

"Наши ключевые процентные ставки находятся далеко от нулевых позиций. Центральный банк России имеет все инструменты для поддержания лояльной денежно-кредитной политики. Помимо этого, федеральный бюджет страны имеет высокую прочность из-за маленького дефицита и государственного внешнего долга, хотя финансовая система подвергалась большему заимствованию, чем обычно. Поэтому финансовому регулятору нет надобности использовать инструменты, несущие долгую инфляционную и кредитную нагрузку",- заявила Эльвира Набиуллина.

В первых числах ноября руководитель Центрального банка России сообщила, что комиссия банка анализирует возможности для понижения ключевой процентной ставки, но ей необходимо точно просчитать, когда осуществить этот процесс снижения.

В третьей декаде октября ЦБ Российской Федерации утвердил решение оставить основную процентную ставку на прежнем уровне 4,25% годовых.

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