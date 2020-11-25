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Набиуллина: ЦБ РФ имеет возможности для снижения ставки
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Набиуллина: ЦБ РФ имеет возможности для снижения ставки

Ключевые процентные ставки находятся далеко от нулевых позиций
Центробанк РФ по-прежнему имеет возможности для понижения основной процентной ставки, сообщила руководитель главного финансового регулятора страны Эльвира Набиуллина.

"Наши ключевые процентные ставки находятся далеко от нулевых позиций. Центральный банк России имеет все инструменты для поддержания лояльной денежно-кредитной политики. Помимо этого, федеральный бюджет страны имеет высокую прочность из-за маленького дефицита и государственного внешнего долга, хотя финансовая система подвергалась большему заимствованию, чем обычно. Поэтому финансовому регулятору нет надобности использовать инструменты, несущие долгую инфляционную и кредитную нагрузку",- заявила Эльвира Набиуллина.

В первых числах ноября руководитель Центрального банка России сообщила, что комиссия банка анализирует возможности для понижения ключевой процентной ставки, но ей необходимо точно просчитать, когда осуществить этот процесс снижения. 

В третьей декаде октября ЦБ Российской Федерации утвердил решение оставить основную процентную ставку на прежнем уровне 4,25% годовых.

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среда 25.11.2020 | 15:47
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