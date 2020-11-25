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Глава ЦБ рассказала когда восстановится экономика РФ
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Глава ЦБ рассказала когда восстановится экономика РФ

В ЦБ ранее сообщали, что ожидают возвращения экономики на докризисный уровень в первой половине 2022 года
Глава ЦБ РФ Э. Набиуллина сообщила о сроках полного восстановления экономики РФ после пандемии коронавируса. По ее мнению, данный процесс полностью завершится в середине 2022 года. Данную новость сообщил регулятор на встрече Госдуме.

В ЦБ ранее сообщали, что ожидают возвращения экономики на докризисный уровень в первой половине 2022 года. В то же время в регуляторе уверены, что спад показателей ВВП по итогам 2020 года будет равняться 4-5%, в 2021 году показатель вырастет примерно на 3-4%. А в 2022 году он прибавит 2,5-3,5%.

В ЦБ РФ отмечают, что пересмотр прогноза связан с более положительными, чем ожидалось данными по экспорту. В ЦБ отмечают, что будущий рост экономики будет зависеть от консолидации бюджета, дальнейшего развития событий с коронавирусом и уровня частного спроса со стороны потребителей.

Прогнозы падения ВВП были пересмотрены и связаны по большей части с сокращением экспорта, которое оказалось гораздо больше ожидаемого. Ранее МВФ также улучшил прогноз по восстановлению экономики России.

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среда 25.11.2020 | 17:53
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