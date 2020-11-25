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ЦБ намерен контролировать вывод денег из банков на фондовый рынок
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ЦБ намерен контролировать вывод денег из банков на фондовый рынок

Банк России понимает необходимость зафиксировать документально правила и нормы предоставления рыночных инструментов банками
Сниженные проценты по депозитам в российских банках провоцирует трейдеров, рассчитывающих на высокую доходность, испытать удачу на фондовых рынках с целью сохранения и даже увеличения своих капиталов, считает руководитель ЦБ РФ Э. Набиуллина.

По ее мнению следует отметить, что активность россиян, которые являются розничными инвесторами на фондовых рынках, это не кратковременная реакция на особенности экономической ситуации, а скорее глобальный эффект, который будет иметь место долго. 

Э. Набиуллина заявила: "При отсутствии ожидаемой доходности, люди покинут фондовый рынок, и, скорее всего, больше никогда не продолжат трейдинг."

Поэтому Банк России уделяет особое внимание срокам внедрения экзаменации инвесторов. Например, тестирование на основании  основных (базовых) стандартов начнется уже в 3 квартале 2021 года, или на полгода ранее заявленного в законодательстве.

На январь 2021 года планируется ввод шаблонов документов рыночных инструментов. "Это краткие и легкие для понимания документы, дающие оценку таким основным характеристикам финпродукта, как доходность, риск, стоимость", – разъяснила Эльвира   Набиуллина.

Банк России понимает необходимость зафиксировать документально правила и нормы предоставления рыночных инструментов банками, т.к. они предлагаются, в большей степени, именно банками. Возможно, уже на ближайшей сессии в Государственной Думе будет представлен на рассмотрение этот законопроект.

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среда 25.11.2020 | 18:27
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