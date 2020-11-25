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ВВП Еврозоны может упасть на 3%
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ВВП Еврозоны может упасть на 3%

Аналитики отмечают, что этой зимой ситуация будет довольно сложной
​ВВП Еврозоны рискует упать на целых 3%. В Европе продолжает бушевать пандемия коронавируса, однако в то же время инвесторы довольно оптимистично настроены на 2021 год.

Это связано с тем, что на рынке ожидают появления новых вакцин, что позволит снизить количество заболевших и улучшить потенциал для восстановления экономики. Аналитики отмечают, что этой зимой ситуация будет довольно сложной, поскольку во многих странах ожидается усиление карантина, которое может свести на нет какие-либо попытки стабилизировать экономику.

Все еще остается неизвестным количество времени, которое потребуется для полного восстановления экономических показателей. Также тот факт, что системы снабжения вакцинами требуют определенного времени для их налаживания, несколько омрачит оптимистичный настрой на следующий год.

Cтоит также учесть, что вакцинация может происходить в два этапа с перерывом в 21 день. Таким образом, понадобится как минимум месяц для того чтобы обеспечить полную защиту организма всех людей.

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среда 25.11.2020 | 18:50
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