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Минфин: введение санкций против российского госдолга — маловероятно
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Минфин: введение санкций против российского госдолга — маловероятно

Сумма вложений иностранцев в отечественный государственный долг равна 59 миллиардам долларов
​В министерстве финансов Российской Федерации видят маловероятным введение обновлённых ограничений и санкций от США, в том числе, введение ограничений относительно госдолга, однако не исключают этого.

2 года назад Казначейство Соединённых Штатов пришло к выводу, что ограничения в сторону госдолга РФ были бы неуместны, так как активы России «повсеместно встроены в мировой финрынок и недружелюбная деятельность в отношении госдолга принесет пропорциональный ущерб» акционерам из других рынков.

Процентная часть нерезидентов в российских долговых бумагах варьируется от 25 до 30 процентов. Учитывая евробонды, сумма вложений иностранцев в отечественный государственный долг равна 59 миллиардам долларов.

«В случае ухода заграничных инвесторов, всегда на замену приходят заинтересованные в инвестировании изнутри государства», - высказал своё мнение Казакевич.

Однако, в августе прошлого года в следствии отравлений С. Солсбери и Ю. Скрипаль, Штаты ввели некоторые санкции против госдолга РФ, дав запрет собственным инвесторам принимать участие в первичных публикациях бумаг, оцененных в иностранной валюте, не внеся, однако, в запрет торговлю евробондами из России на вторичном рынке и приобретение рублёвых ОФЗ.

Санкции в больших масштабах, запланированные отдельными членами истеблишмента США, в начале зимы прошлого года, введены не были, по причине возможного «ущерба конкурентоспособности наибольших корпораций Соединённых Штатов, занимающихся управлением активами».

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четверг 26.11.2020 | 14:28
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