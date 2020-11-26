Восстановление экономики еврозоны повлияет на германские гособлигации

​Аналитики прогнозируют, однако, что любое увеличение доходности будет лимитировано, так как ЕЦБ скупает существенный объем гособлигаций с целью поддержания отрицательной прибыльности германских ценных бумаг.

Аналитик Tabula Investment Management Дэвид Шнауц считает, что для будущей стабильности экономики Германии важно пойти по стратегии медленного, но гарантированного увеличения немецких ценных бумаг.

По мнению экспертов рынка, доходность государственных облигаций Германии сроком 10 лет может подскочить максимально до -0,25% годовых до окончания 2021 года, сейчас, для сравнения, показатель находится на уровне -0,57%.

"Снижение доходности 10-летних ценных бумаг меньше -0,50% возможно только при гарантировании Европейским центральным банком допмер по смягчению", - цитирует Dow Jones Давида Шнауца.

Согласно отчету экспертов от UniCredit и DZ Bank, рост прибыльности немецких госбондов приведет к -0,30% годовых за 2021 год на фоне позитивных ожиданий инвесторов рынка и стабилизации экономики, при условии смягчения карантинных ограничений и внедрения вакцины против COVID-19.

Однако с этими данными не согласны эксперты ING, по их мнению прибыльность достигнет -0,50% годовых за первый квартал, -0,40% за второй квартал и -0,25% за третий квартал.

Гособлигации Германии являются достаточно надежным активом Еврозоны. Как сообщает Dow Jones, они имеют повышенный спрос при общих негативных настроениях инвесторов, когда они стремятся избежать рисков, и на фоне этого стоимость госбондов растет, приводя к падению доходности.

Паника начала весны, связанная с распространением коронавируса и первыми локдаунами Италии и Европы, привела к рекордному, до -0,906% годовых, падению государственных ценных бумаг Германии сроком 10 лет.

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