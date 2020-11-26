ЕЦБ прогнозирует сложные времена для многих банков

Это, безусловно, негативно повлияет на всю экономику еврозоны, поскольку существенно уменьшит потенциал банковского кредитования. Так, по итогам текущего года показатель рентабельности собственного капитала (ROE) составит всего 1,7% по сравнению с 6% годом ранее.

В следующем году аналитики ожидают, что экономика начнет постепенно восстанавливаться и достигнет темпов в 5% к 2022 году. В то же время данный прогноз остается не окончательным и в любой момент может быть пересмотрен ввиду новых ограничений со стороны европейских государств.

Отмечается, что банковский сектор может чувствовать себя гораздо увереннее, если бы на долговом рынке повышались ставки. Однако в ближайшем будущем это вряд ли будет возможно, поскольку ЕЦБ проводит мягкую денежно-кредитную политику посредством введения дешевых кредитов.

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