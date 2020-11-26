Акции Tesla спровоцировали ажиотаж на фондовых площадках

Фондовые игроки устремились на торговые площадки за ценными бумагами Tesla впереди инвестиционных фондов, которым требуется выкупить финансовые активы компании на сумму в 50 млрд долларов.

"Это безумие. Со времени включения финансовых активов Tesla в индикатор S&P 500 многие руководители фондов, не имеющих нужных объемов бумаг, вынуждены их докупать", — заявил директор по торговле акциями из Wedbush Securities.

Трейдеры проводили сделки по ценным бумагам компании Tesla в объеме 26 млрд долларов за торговый день на протяжении 5 сессий, что равняется 8% всех финансовых активов, торгуемых на фондовых площадках Соединённых Штатов, показывают статистические данные Refinitiv. Это превышает общий объем сделок с бумагами Amazon и Apple за то же время.

С начала текущего года ценные бумаги американского производителя электрокаров Tesla взлетели на 400%.

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