Экономика Литвы меньше всего пострадала от коронавируса

Большинство аналитиков полагают, что Литва оказалась, в какой-то степени, в наиболее выигрышном положении среди других государств. Связано это с тем, что ее экономика практически не зависит от туристов. В то же время урожай, который собрали фермеры, оказался хорошим, а логистические компании получили дополнительную прибыль из-за того, что люди стали больше делать покупок в интернете.

Помимо этого, власти Литвы практически мгновенно ввели ограничительные меры на первую волну коронавируса – карантин ввели при семи заболевших. Компании в стране располагали довольно внушительными резервами, которые и помогли им выстоять. Таким образом, международный кредитный рейтинг страны вырос до уровня Японии.

Напомним, что спад ВВП Еврозоны составил 15% за второй квартал, российская экономика показала сокращение на 8,5%.

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