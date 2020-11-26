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А.Меркель обещает обсудить возможность закрытия европейских курортов
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А.Меркель обещает обсудить возможность закрытия европейских курортов

В Австрии отмечают, что в случае закрытия курортов, ЕС вынужден будет компенсировать огромные убытки в данной отрасли
​Немецкий канцлер А. Меркель дала обещание конструктивно обсудить со своими коллегами возможность закрытия всех горнолыжных курортов в Европе.

По ее словам, такая процедура будет довольно непростой, ввиду позиции Австрии, которая категорически против, и для которой это закрытие будет большим ударом по бюджету. А. Меркель полагает, что пока что не стоит смягчать ограничения. В свою очередь, Германия будет продолжать оказывать финансовую поддержку своим гражданам.

В Австрии отмечают, что в случае закрытия курортов, ЕС вынужден будет компенсировать огромные убытки в данной отрасли. В свою очередь, Франция и Италия уже объявили о закрытии курортов на своей территории.

На фоне этих новостей ВОЗ отмечает, что количество заболевших коронавирусом продолжает расти и показатели октября превысили цифры за первые полгода пандемии. В Европе стремительно заполняются больницы и палаты интенсивной терапии. Самый сложный период пандемии врачи прогнозируют в январе-феврале следующего года. На сегодняшний день в мире фиксируется 57 млн заболевших коронавирусом.

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четверг 26.11.2020 | 16:41
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