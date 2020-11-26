В Украине будут давать деньги на открытие собственного бизнеса

В новом законе представлена возможность получения одноразовой выплаты с целью организации предпринимательской деятельности. Помимо этого, в случае безработицы фонды выплачивают деньги с целью компенсации потерянного заработка либо его части. Размер выплат определяется степенью потери трудоспособности работника (это может быть либо несчастный случай либо профессиональное заболевание).

Получить деньги могут также родственники потерпевшего. Фонд дает возможность получения средств, компенсирующих затраты на лечение либо выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью из-за травмировании матери на работе. До конца этого года, по словам автора законопроекта Г. Третьяковой, планируется выплатить 19,7 млн гривен в качестве компенсации за потерянную работу либо на открытие частного бизнеса.

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