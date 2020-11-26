МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Бюджет
В Украине будут давать деньги на открытие собственного бизнеса
logo

В Украине будут давать деньги на открытие собственного бизнеса

В новом законе представлена возможность получения одноразовой выплаты с целью организации предпринимательской деятельности
​Украинский фонд социального страхования с 25 ноября будут выдавать безработным гражданам деньги с целью организации бизнеса. Данные действия регламентируются специальным законопроектом, который вступил в силу.

В новом законе представлена возможность получения одноразовой выплаты с целью организации предпринимательской деятельности. Помимо этого, в случае безработицы фонды выплачивают деньги с целью компенсации потерянного заработка либо его части. Размер выплат определяется степенью потери трудоспособности работника (это может быть либо несчастный случай либо профессиональное заболевание).

Получить деньги могут также родственники потерпевшего. Фонд дает возможность получения средств, компенсирующих затраты на лечение либо выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью из-за травмировании матери на работе. До конца этого года, по словам автора законопроекта Г. Третьяковой, планируется выплатить 19,7 млн гривен в качестве компенсации за потерянную работу либо на открытие частного бизнеса.

Читайте также: Кабмин РФ намерен пересмотреть расходы бюджета-2020

четверг 26.11.2020 | 17:26
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости
  • Глава внутренних дел Украины считает ситуацию с распространением пандемии COVID-19 крайне тяжелой
    Глава МВД Украины требует немедленно ввести локдаун

    ​Сложившееся катастрофическое положение с распространением COVID-19 в Украине требует незамедлительного введение локдауна на несколько недель, сообщил глава

    четверг, 26.11.2020 | 13:09
    Украина
  • Байден обещает лично проконтролировать немедленное получение финансовой помощи властями штатов, понесших особые потери от коронавирусной эпидемии
    Байден озвучил планы на первые 100 дней

    ​Джо Байден после своей победы в президентской гонке сообщает, что за первые 100 дней на посту президента США планирует провести реформу иммиграционной системы,

    среда, 25.11.2020 | 17:15
    США
  • В предыдущий раз экономика страны была в таком положении три года назад
    Экономика Нигерии продолжает снижение

    ​Экономические показатели Нигерии в текущем квартале упали более, чем на 3.5 процентов в годовом исчислении. В предыдущем квартале 2020 года снижение показателя

    понедельник, 23.11.2020 | 17:48
    Нигерия
Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok