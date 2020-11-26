ЦБ РФ предупреждает о так называемых зомби-заемщиках

Появление таких компаний обусловлено пандемией коронавируса из-за которой произошел рост долговой нагрузки корпоративного сектора (она выросла примерно на 14%). Это во многом связано с падением прибыли и ослаблением курса рубля. Такая ситуация приводит к тому, что растут риски несвоевременного погашения долгов. Наибольшую трудность испытывают те предприятия, которые работают в сфере авиаперевозок, туризма, отельного бизнеса и общественного питания.

Чтобы предотвратить появление подобных компаний ЦБ рекомендует не откладывать признания факта задолженности и препятствовать тому, чтобы выдавать кредиты успешным компаниям.

Ранее сообщалось, что банковский сектор РФ оказался гораздо более устойчивым и безопасным, чем европейский и американский. Такие хорошие результаты объясняются отсутствием крупных долгов.

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