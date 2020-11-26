Украина испытывает огромный дефицит бюджета

На сегодняшний день страна пока еще может выплачивать зарплаты, пенсии, финансировать внешние долговые обязательства и некоторые программы в оборонной отрасли. На другие сферы денег попросту не остается.

По словам политика, руководство страны работает над тем чтобы найти деньги на внешних рынка и над программой сокращения бюджетных расходов. Изменения в государственный бюджет власти Украины приняли 13 апреля. Были предусмотрены деньги на помощь членам семей врачей, умерших от коронавируса. В связи с этим бюджетный дефицит вырос втрое.

В конце марта украинский премьер Д. Шмыгаль заявил, что ВВП страны к концу года упадет на 4,8% и без поддержки МВФ и других кредитных организаций Украина может попросту объявить дефолт, поскольку стране нужно погашать внешние и внутренние задолженности.

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