En+ совместно с BitRiver построят площадки для майнинга криптовалют в Сибири

En+ создала совместное предприятие для майнинга криптовалют с использованием гидроэлектроэнергии с BitRiver, владеющей крупнейшим в России дата-центром с размещением майнингового оборудования, сообщила компания.

Первым проектом совместного предприятия стал запуск площадки на 10 мегаватт в Братске, где расположен действующий ЦОД BitRiver и Братская ГЭС En+.

Партнеры планируют увеличить ее мощность до 40 мегаватт.

Стоимость проекта стороны не раскрыли.

En+ получит 80% в совместном предприятии и обеспечит гарантированные поставки электричества площадке, а BitRiver - 20%, и будет заниматься ее операционным управлением.

Площадка состоит из мобильных платформ для майнинга - переоборудованных морских контейнеров. На первой фазе запущены 14 платформ, каждая из которых вмещает 400 майнеров нового поколения.

"80%-90% себестоимости в работе ЦОД – электричество. Мы, конечно, хотим видеть таких потребителей: им не нужно огромных производственных площадок, а майнинговые фермы могут быть расположены недалеко от станции", - сказал представитель En+.

Россия в июле приняла закон о цифровых активах, разрешающий услуги размещения майнингового оборудования в ЦОД.

En+, владеющая крупными ГЭС в Иркутской области и контрольным пакетом алюминиевого гиганта Русал (MCX:RUAL), намерена и дальше развивать услуги майнинга в рамках нового СП и наращивать присутствие в России, а также готова работать с другими участниками рынка.

Компания BitRiver называет себя оператором самого большого блокчейн дата-центра в СНГ, она создана в 2017 году Игорем Рунцом и предоставляет услуги клиентам по всему миру, включая Китай, Японию, США.

Расположенный в Братске ЦОД мощностью 100 мегаватт заработал три года назад на дешевой электроэнергии, также поставляемой En+.

En+, крупнейшим акционером которой остается российский миллиардер Олег Дерипаска, несколько лет назад заинтересовалась созданием энергоемких ЦОД на собственной электроэнергии и построила в Иркутске крупный дата-центр Облака Сибири.

Стратегия группы предполагает предоставление для дата-центров малых и крупных площадок с уже подведенной мощностью, участие в программе управления спросом на электроэнергию, позволяющей экономить на энергоресурсе, а также соинвестирование в проекты традиционных и майнинговых ЦОД, сказал представитель En+.

По его словам, в России отрасль, по экспертным оценкам, уже потребляет до 800 мегаватт мощности, что составляет от 12 до 20 миллиардов рублей выручки для энергокомпаний с потенциалом роста до более 40 миллиардов рублей в краткосрочной перспективе.

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