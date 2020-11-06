Криптовалюта Биткоин продолжает уверенный рост

Такой рост подтолкнул рыночную капитализацию Биткоин до $287,4B, на 65,80% от рыночной капитализации всех криптовалют. Ранее на пике капитализация Биткоин составляла $261,6B.

В течение последних 24 часов валюта Биткоин торговалась в диапазоне от $14.099,7 до $15.739,9.

За последние 7 дней Биткоин показал рост объема в пределах gained-pct. Объем Биткоин в течение последних 24 часов составил $39,1B или 30,39% от всего объема криптовалют. Она торговалась в промежутке от $13.134,4873 до $15.739,8721 в течение последних семи дней.

В настоящее время цена Биткоин все еще ниже 20,79% от своих пиковых значений, составивших $19.870,62, которые были достигнуты 17 декабря 2017 г.

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