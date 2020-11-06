МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Крипторынок
Криптовалюта Cardano выросла на 10,04%
logo

Криптовалюта Cardano выросла на 10,04%

В течение последних 24 часов валюта Cardano торговалась в диапазоне от $0,097063 до $0,103585
​В пятницу на бирже Investing.com криптовалюта Cardano торговалась на уровне $0,103576 в 12:04, изменения составили 10,04% в течение дня. 

Такой рост подтолкнул рыночную капитализацию Cardano до $3,164268B, на 0,72% от рыночной капитализации всех криптовалют. Ранее на пике капитализация Cardano составляла $23,917000B.

В течение последних 24 часов валюта Cardano торговалась в диапазоне от $0,097063 до $0,103585.

За последние 7 дней Cardano показал рост объема в пределах gained-pct. Объем Cardano в течение последних 24 часов составил $581,013618M или 0,28% от всего объема криптовалют. Она торговалась в промежутке от $0,0882 до $0,1036 в течение последних семи дней.

В настоящее время цена Cardano все еще ниже 92,33% от своих пиковых значений, составивших $1,35, которые были достигнуты 4 января 2018 г..

Источник: Investing.com

Читайте также: В Китае рассматривают вариант использования цифрового юаня на Олимпиаде

пятница 06.11.2020 | 11:57
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы
  • Акции Microchip lost 2,86% торговались на уровне 115,00 $ в после закрытия рынка, согласно отчету
    Компания Microchip отчиталась о доходах в Q2

    ​В четверг компания Microchip опубликовала отчет с результатами финансовой деятельности во втором квартале, которые превзошли ожидания аналитиков. Компания

    пятница, 06.11.2020 | 08:12
    Бюджет
  • Акции Electronic Arts lost 8,05% торговались на уровне 118,00 $ в после закрытия рынка, согласно отчету
    Компания Electronic Arts отчиталась о доходах в Q2

    В четверг ​компания Electronic Arts опубликовала отчет с результатами финансовой деятельности во втором квартале, которые превзошли ожидания аналитиков.Компания

    пятница, 06.11.2020 | 08:05
    Бюджет
  • На момент публикации DXY равнялся 92,7 пункта, его снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии на валютном рынке составило 0,75 процента
    Курс доллара резко обвалился в цене

    ​Курс доллара к валютам основных торговых партнеров США рекордно упал на фоне подсчета голосов на выборах президента страны.Показатель индекса отражает курс

    четверг, 05.11.2020 | 22:13
    Валюта
Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok