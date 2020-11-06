Криптовалюта Cardano выросла на 10,04%

Такой рост подтолкнул рыночную капитализацию Cardano до $3,164268B, на 0,72% от рыночной капитализации всех криптовалют. Ранее на пике капитализация Cardano составляла $23,917000B.

В течение последних 24 часов валюта Cardano торговалась в диапазоне от $0,097063 до $0,103585.

За последние 7 дней Cardano показал рост объема в пределах gained-pct. Объем Cardano в течение последних 24 часов составил $581,013618M или 0,28% от всего объема криптовалют. Она торговалась в промежутке от $0,0882 до $0,1036 в течение последних семи дней.

В настоящее время цена Cardano все еще ниже 92,33% от своих пиковых значений, составивших $1,35, которые были достигнуты 4 января 2018 г..

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