Более половины трафика криптобирж приходится на шесть стран

Анонимный характер биткоина способствует росту его популярности в таких странах, как США, Япония, Мексика и многих других.

Данные были взяты со специальных сервисов Alexa и SimilarWeb. Они анализируют информацию по 30 популярным криптобиржам. Это также позволяет дать адекватную оценку деятельности розничных инвесторов. В списке отсутствует Китай, поскольку жители этой страны работают через VPN и вынуждены скрывать свою деятельность, связанную с криптовалютами.

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