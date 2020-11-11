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Более половины трафика криптобирж приходится на шесть стран
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Более половины трафика криптобирж приходится на шесть стран

Анонимный характер биткоина способствует росту его популярности в таких странах, как США, Япония, Мексика и многих других
​На долю шести стран приходится более половина трафика биткоин-бирж. 

Анонимный характер биткоина способствует росту его популярности в таких странах, как США, Япония, Мексика и многих других.

Данные были взяты со специальных сервисов Alexa и SimilarWeb. Они анализируют информацию по 30 популярным криптобиржам. Это также позволяет дать адекватную оценку деятельности розничных инвесторов. В списке отсутствует Китай, поскольку жители этой страны работают через VPN и вынуждены скрывать свою деятельность, связанную с криптовалютами. 

По материалам Bin.ua

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среда 11.11.2020 | 20:08
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