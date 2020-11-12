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Биткойн преодолел планку в $16 тысяч
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Биткойн преодолел планку в $16 тысяч

Цена на биткойн находилась на такой отметке в конце 2018 года
Самая популярная криптовалюта Биткойн во время торгов преодолела порог в $16,043 тысячи, сообщает CoinDesk.

Цена на биткойн находилась на такой отметке в конце 2018 года.

По информации торговой площадке на 13:00 мск, торги этой криптовалютой проходят на уровне 16 тыс. 97 долларов за штуку.

Биткойн является распределенной структурой одноименной цифровой валюты на основе системы блокчейн, которую может майнить любой участник цифровой структуры. Количество популярной криптовалюты ограничено и на данном этапе практически вся добыта. 



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четверг 12.11.2020 | 14:37
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