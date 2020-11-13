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PayPal запускает криптовалютную платформу для клиентов в США
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PayPal запускает криптовалютную платформу для клиентов в США

На этом сервисе клиентам PayPal в США будут доступны функции приобретения, реализации и хранения цифровых валют
Крупнейшая дебетовая электронная платёжная система PayPal Holdings Inc. для американских клиентов запускает криптовалютную платформу после проверки альфа-версии в узком кругу пользователей. 

На этом сервисе клиентам PayPal в США будут доступны функции приобретения, реализации и хранения цифровых валют. С начала открытия платформы пользователи смогут проводить финансовые операции с биткоином, эфиром, биткойн-кэшем и лайткойном.

О выпуске свой криптовалютной платформы PayPal заявила еще в прошлом месяце. В будущем финансовая компания намерена установить этот сервис и на платформу Venmo. В следующем году пользователи PayPal будут иметь возможность осуществлять оплату онлайн-покупок виртуальной волютой.

Ценные бумаги PayPal во время предварительных торгов выросли на 2%. За III квартал их рост составил 75%.

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пятница 13.11.2020 | 15:17
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