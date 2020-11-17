Биткоин вырос в цене до 17 тысяч

На долю биткоинов приходится около 65,22% от всего рынка криптовалют.

C начала 2020 года биткоин вырос в цене более чем в два раза. Наибольший рост криптовалюта показала с начала осени. На рост цены повлияли прогнозы касательно политической и экономической нестабильности в 2020-2021 году на фоне пандемии коронавируса.

Сюда относятся и отрицательные ставки доходности по многим долговым инструментам, включая рост мирового долга, замедление производства и многое другое.

Читайте также: Poolin прекращает добычу Bitcoin SV