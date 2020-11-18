Биткоин неудержимо рвется вверх

Согласно данным торговой площадки на 07:23 мск., цена биткоина стабилизировалась на отметке в 18,130 тысяч долларов за единицу. Это лучший показатель с конца 2017 года.

На стремительный взлет биткоина влияет падение доходности облигаций и непрекращающаяся допэмиссия денежных активов не обеспеченных золотом. Снижающиеся шансы заработать на бондах стимулируют инвесторов переключаться на более стабильные к инфляционным колебаниям финансовые активы, такие как биткоин.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года, ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыта".

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