Курс биткоина достиг своего максимума

Исторический максимум составляет 20 тысяч долларов за один биткоин. До такого рекорда криптовалюте осталось подорожать всего на 7,5%. Курс биткоина начал расти в конце сентября. Многие эксперты связывают его с имеющимися недостатками платежных систем, включая PayPal.

Некоторые специалисты не исключают, что цена скоро упадет из-за того, что нынешние держатели начнут массово избавляться от криптовалют и при этом будут стремиться зафиксировать прибыль. В этом случае котировки могут упасть до 12 тысяч долларов за один биткоин. Однако не исключено, что данная ситуация попросту может не произойти и ценовые диапазоны сохранятся в текущих границах. Сама по себе криптовалюта является крайне нестабильным активом, с которым довольно рискованно работать, но это не останавливает инвесторов.

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