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Крипторынок
Курс биткоина достиг своего максимума
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Курс биткоина достиг своего максимума

Некоторые специалисты не исключают, что цена скоро упадет из-за того, что нынешние держатели начнут массово избавляться от криптовалют
​Курс биткоина достиг значения в 18,6 тысяч долларов. Данная цифра стала рекордной по стоимости. Котировки выросли по сравнению с предыдущим уровнем на 3,7%. Последний раз рекордной отметки курс достиг в декабре 2017 года.

Исторический максимум составляет 20 тысяч долларов за один биткоин. До такого рекорда криптовалюте осталось подорожать всего на 7,5%. Курс биткоина начал расти в конце сентября. Многие эксперты связывают его с имеющимися недостатками платежных систем, включая PayPal.

Некоторые специалисты не исключают, что цена скоро упадет из-за того, что нынешние держатели начнут массово избавляться от криптовалют и при этом будут стремиться зафиксировать прибыль. В этом случае котировки могут упасть до 12 тысяч долларов за один биткоин. Однако не исключено, что данная ситуация попросту может не произойти и ценовые диапазоны сохранятся в текущих границах. Сама по себе криптовалюта является крайне нестабильным активом, с которым довольно рискованно работать, но это не останавливает инвесторов.

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пятница 20.11.2020 | 21:31
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