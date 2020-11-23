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Крипторынок
Visa и Mastercard будут требовать подтверждения легальности криптовалют
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Visa и Mastercard будут требовать подтверждения легальности криптовалют

Такое строгий подход обе компании объясняют принципами, которые были установлены в 2019 году
​Всемирно известные платежные системы Visa и MasterCard теперь буду требовать от своих потенциальных партнеров прямых того, что криптовалюты, которые они используют, поступили из легальных источников.

Таким образом требования к клиентам ужесточились после того, как обе компании начали сотрудничать с криптокомпаниями. Так, к примеру, сервис Wirex уже получил статус лицензированного участника Mastercard, а к программе Fast Track от Visa присоединились несколько проектов.

В качестве доказательства легальности полученные криптовалют от клиента могут потребовать сведения о мониторинге вех транзакций, а также без его ведома проверить на мошенничество и факты отмывания денег. Для отслеживания транзакций используются специальные торговые инструменты от Chainalysis и Elliptic.

Такое строгий подход обе компании объясняют принципами, которые были установлены в 2019 году. Ранее криптобиржа Binance запустила специальную криптокарту, с помощью которой можно расплачиваться криптовалютами на территории Еврозоны.

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понедельник 23.11.2020 | 17:38
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