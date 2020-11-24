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Курс биткоина превысил $19000
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Курс биткоина превысил $19000

Во вторник криптовалюта биткоин в момент торгового пика достигла 19 087 долларов
Цифровая валюта биткоин установила новый рекорд с 2017 года, превысив планку в 19.000 американских долларов. Главная виртуальная валюта вплотную приблизилась к своей максимальной отметки в районе 20.000 долларов. 

Согласно информации сайта CoinDesk, во вторник криптовалюта биткоин в момент торгового пика достигла 19 087 долларов за единицу. Прибавив 1,65% от показателя вчерашних торгов.

Рыночная стоимость биткоина составляет $351,6 млрд. В прошлый вторник рыночная стоимость достигала 332,8 млрд. долларов США, а тремя неделями ранее $233,6 млрд.

Стремительное восхождение стоимости биткоина началось в первых числах осени текущего года, невзирая на массовое закрытие криптовалютных площадок по всему миру.  

Крупнейшие мировые инвесторы массово приобретают цифровую валюту на фоне неоднозначности в восстановлении экономики из-за слабой денежно-кредитной политики главных финансовых регуляторов стран. 

Основной рост виртуальных активов наблюдался в 2017 году, когда стоимость одного биткоина приблизилась к 20.000 долларов.



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вторник 24.11.2020 | 12:47
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