Курс биткоина превысил $19000

Согласно информации сайта CoinDesk, во вторник криптовалюта биткоин в момент торгового пика достигла 19 087 долларов за единицу. Прибавив 1,65% от показателя вчерашних торгов.
Рыночная стоимость биткоина составляет $351,6 млрд. В прошлый вторник рыночная стоимость достигала 332,8 млрд. долларов США, а тремя неделями ранее $233,6 млрд.
Стремительное восхождение стоимости биткоина началось в первых числах осени текущего года, невзирая на массовое закрытие криптовалютных площадок по всему миру.
Крупнейшие мировые инвесторы массово приобретают цифровую валюту на фоне неоднозначности в восстановлении экономики из-за слабой денежно-кредитной политики главных финансовых регуляторов стран.
Основной рост виртуальных активов наблюдался в 2017 году, когда стоимость одного биткоина приблизилась к 20.000 долларов.
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