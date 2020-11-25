На Кипре создали криптовалюту для оффшоров

Стоит отметить, что Кипр всегда был эпицентром для большинства оффшорных компаний. Логично, что рано или поздно здесь должна была появиться специальная криптовалюта. Главными инвесторами в новую криптовалюту стали руководители самих оффшорных компаний и крупные бизнесмены. Разработал криптовалюту Б. Ларссон из OffShoreCorp Talk.

Запуск нового токена планируется провести до конца текущего года по самому оптимистичному сценарию. В противном случае запуск произойдет в начале 2021 года.По мнению создателя новой криптовалюты, золото и коины нужно объединять. Это позволит обеспечить большой спектр возможностей для развития данной сферы. Сейчас на рынке уже присутствуют коины, которые так или иначе связаны с золотом. XAU или Tethere, а также цифровые сертификаты GoldPass.

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