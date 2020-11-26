МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Крипторынок
Биткоин просел более, чем на 5%
logo

Биткоин просел более, чем на 5%

В ходе сессии максимальное падение цифровой валюты биткоин составляло $17,381 тысяч
В четверг во время криптовалютных торгов​ биткоин снизился в стоимости более, чем на 5%, и остановился на уровне в 17.833 тыс. доларов США, следует из торговых данных сайта CoinDeskк.

В ходе сессии максимальное падение виртуальной валюты биткоин составляло 17,381 тыс. американских долларов, сдавая позиции более 8%.

Биткоин — пиринговая платёжная система, которая использует одноимённую цифровую валюту для учёта операций. При этом все данные о транзакциях находятся в открытом доступе. Криптовалюту биткоин может эмитировать каждый, методом создания новых блоков системы (майнинг).

Стратегия биткоина была представлена в последний месяц осени 2008 года ее разработчиком или коллективом разработчиков под псевдонимом Сатоси Накамото. Широкое распространение и массовую популярность цифровая валюта биткоин приобрела в последние годы на фоне повальной цифровизации и роста криптовалютных торговых площадок. "Добыча" криптовалюты биткоин естественным путем ограничена, и в данное время большинство биткоинов на планете уже "смайнена". 

Читайте также: Инвесторы рекомендуют клиентам бирж покупать BTC

четверг 26.11.2020 | 08:15
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Стоит отметить, что Кипр всегда был эпицентром для большинства оффшорных компаний
    На Кипре создали криптовалюту для оффшоров

    ​На Кипре была разработана первая в мире криптовалюта, которая позиционируется специально для оффшорных компаний. В настоящее время у данной монеты еще нет

    среда, 25.11.2020 | 18:46
    Крипторынок
  • Во вторник криптовалюта биткоин в момент торгового пика достигла 19 087 долларов
    Курс биткоина превысил $19000

    Цифровая валюта биткоин установила новый рекорд с 2017 года, превысив планку в 19.000 американских долларов. Главная виртуальная валюта вплотную приблизилась к

    вторник, 24.11.2020 | 12:47
    Крипторынок
  • Такое строгий подход обе компании объясняют принципами, которые были установлены в 2019 году
    Visa и Mastercard будут требовать подтверждения легальности криптовалют

    ​Всемирно известные платежные системы Visa и MasterCard теперь буду требовать от своих потенциальных партнеров прямых того, что криптовалюты, которые они используют,

    понедельник, 23.11.2020 | 17:38
    Крипторынок
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы
  • Деталей сделки пока что не сообщается
    Онлайн-кинотеатр ivi хочет выйти на IPO вслед за Ozon

    ​Онлайн-кинотеатр ivi планирует осуществить IPO. Таким образом ivi может стать очередной  российской компанией, которая вышла американскую биржу. Ранее на NASDAQ

    среда, 25.11.2020 | 12:28
    Ценные бумаги
  • Компания Ozon обещала инвесторам цену акции 22,5-27,5 доллара, закладывая в просчет продажу 33 млн ADS, однако объем заявок был полностью выполнен за несколько часов с момента открытия 18 ноября
    Взлет акций Ozon после IPO на 35%

    ​​Настоящий фурор произвело размещение IPO российской компанией-ритейлером Ozon на американской бирже Nasdaq. Акции компании взлетели на 40% практически сразу после

    среда, 25.11.2020 | 11:20
    Ценные бумаги
  • У России по объемам фонд благосостояния соответствует норвежскому
    Банковский сектор РФ оказался стабильнее, чем у ЕС и США

    ​Российский банковский сектор является более стабильным и безопасным, по сравнению с ЕС и США. Такое заявление сделал управляющий активами Г. Массенбауэр.По его

    среда, 25.11.2020 | 10:28
    Банки
Все финансовые новости
Мировые новости
  • Байден обещает лично проконтролировать немедленное получение финансовой помощи властями штатов, понесших особые потери от коронавирусной эпидемии
    Байден озвучил планы на первые 100 дней

    ​Джо Байден после своей победы в президентской гонке сообщает, что за первые 100 дней на посту президента США планирует провести реформу иммиграционной системы,

    среда, 25.11.2020 | 17:15
    США
  • В предыдущий раз экономика страны была в таком положении три года назад
    Экономика Нигерии продолжает снижение

    ​Экономические показатели Нигерии в текущем квартале упали более, чем на 3.5 процентов в годовом исчислении. В предыдущем квартале 2020 года снижение показателя

    понедельник, 23.11.2020 | 17:48
    Нигерия
  • Если эпидемиологический порог, установленный правительством Германии, будет превышен то карантинные ограничения продлятся автоматически на 14 дней
    В Германии намерены продлить карантинные ограничения

    Представители федеральных земель Германии в ходе оперативного заседания с Ангелой Меркель, запланированного на 25 ноября, намерены рекомендовать

    понедельник, 23.11.2020 | 15:34
    Германия
Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok