Биткоин просел более, чем на 5%

В ходе сессии максимальное падение виртуальной валюты биткоин составляло 17,381 тыс. американских долларов, сдавая позиции более 8%.

Биткоин — пиринговая платёжная система, которая использует одноимённую цифровую валюту для учёта операций. При этом все данные о транзакциях находятся в открытом доступе. Криптовалюту биткоин может эмитировать каждый, методом создания новых блоков системы (майнинг).

Стратегия биткоина была представлена в последний месяц осени 2008 года ее разработчиком или коллективом разработчиков под псевдонимом Сатоси Накамото. Широкое распространение и массовую популярность цифровая валюта биткоин приобрела в последние годы на фоне повальной цифровизации и роста криптовалютных торговых площадок. "Добыча" криптовалюты биткоин естественным путем ограничена, и в данное время большинство биткоинов на планете уже "смайнена".

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