В некоторых штатах США легализуют наркотики

Вопросы, касающиеся наркотиков, были включены в бюллетени в 32 штатах среди 120 предложенных законов штатов и конституционных поправок.
Инициатива, поддержанная в Орегоне, позволит людям, арестованным с небольшим количеством тяжелых наркотиков, избежать суда и возможного тюремного заключения при условии выплаты штрафа в размере 100 долларов и прохождения программы по избавлению от зависимости.
Предложение было поддержано Демократической партией Орегона и некоторыми ассоциациями врачей и медсестер.
Избиратели в Нью-Джерси и Аризоне одобрили меры по легализации марихуаны для людей старше 21 года. Южная Дакота стала первым штатом, избиратели которого одобрили использование марихуаны как в рекреационных, так и медицинских целях.
Избиратели Монтаны одобрили легализацию рекреационной марихуаны, а в Миссисипи одобрена медицинская марихуана.Источник: golos-ameriki.com
Читайте также: Власти Карелии решили открыть детские оздоровительные лагеря