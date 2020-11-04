В некоторых штатах США легализуют наркотики

Вопросы, касающиеся наркотиков, были включены в бюллетени в 32 штатах среди 120 предложенных законов штатов и конституционных поправок.

Инициатива, поддержанная в Орегоне, позволит людям, арестованным с небольшим количеством тяжелых наркотиков, избежать суда и возможного тюремного заключения при условии выплаты штрафа в размере 100 долларов и прохождения программы по избавлению от зависимости.

Предложение было поддержано Демократической партией Орегона и некоторыми ассоциациями врачей и медсестер.

Избиратели в Нью-Джерси и Аризоне одобрили меры по легализации марихуаны для людей старше 21 года. Южная Дакота стала первым штатом, избиратели которого одобрили использование марихуаны как в рекреационных, так и медицинских целях.

Избиратели Монтаны одобрили легализацию рекреационной марихуаны, а в Миссисипи одобрена медицинская марихуана.

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