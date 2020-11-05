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Количество инфицирования коронавирусом в мире превысило 48 млн. человек
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Количество инфицирования коронавирусом в мире превысило 48 млн. человек

Число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 224 тыс. 415 человек, выздоровели 31 млн 832 тыс. 864 человека
Количество зараженных COVID-19 в мире составили 48 млн 34 тыс. 287, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, на утро четверга (8:00 мск) во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 224 тыс. 415 человек, выздоровели 31 млн 832 тыс. 864 человека.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 вошли США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 9 млн 480 тыс. 242 заражения коронавирусной инфекцией и 233 тыс. 663 летальных исхода. Более 3,7 млн человек в США излечились от COVID-19.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксировано 8 млн 313 тыс. 876 заболевших COVID-19 при 123 тыс. 611 смертельных случаях и более 7,6 млн человек поправившихся.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 590 тыс. 25 заражений, умерли 161 тыс. 106 человек, вылечились более 5 млн человек.

Источник: Интерфакс



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четверг 05.11.2020 | 09:05
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