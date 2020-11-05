Впервые в США более 100 тыс. зараженных COVID-19

По данным телеканала CNBC, более 100 тыс. зараженных COVID-19 выявлено в США за одни сутки впервые с начала пандемии.
Общее число случаев заражения COVID-19 в США, по данным Университета Джонса Хопкинса, вплотную приблизилось к 9,5 млн человек. Из них почти 234 тыс. умерло.
На сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), информация по заболеваемости COVID-19 пока не обновлена. Согласно данным ведомства, за предыдущие 7 дней в стране выявлено 604,4 тыс. случаев заражения коронавирусном, в том числе 88,4 тыс. 3 ноября.
По данным CDC, больше всего заболевших за последнюю неделю выявлено в таких штатах, как:
- Иллинойс — 48 579;
- Техас — 42 406:
- Висконсин — 33 603;
- Калифорния — 30 474:
- Флорида — 29 709;
- Индия — 8,36 млн случаев;
- Бразилия — 5,59 млн;
- Россия — 1,7 млн;
- Франция — 1,59 млн
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