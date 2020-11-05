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Впервые в США более 100 тыс. зараженных COVID-19
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Впервые в США более 100 тыс. зараженных COVID-19

Общее число случаев заражения COVID-19 в США, по данным Университета Джонса Хопкинса, вплотную приблизилось к 9,5 млн человек. Из них почти 234 тыс. умерло
По данным Университета Джонса Хопкинса за первые сутки после прошедших выборов в президенты США в стране выявили 102 831 случай инфицирования COVID-19.

По данным телеканала CNBC, более 100 тыс. зараженных COVID-19 выявлено в США за одни сутки впервые с начала пандемии.

Общее число случаев заражения COVID-19 в США, по данным Университета Джонса Хопкинса, вплотную приблизилось к 9,5 млн человек. Из них почти 234 тыс. умерло.

На сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), информация по заболеваемости COVID-19 пока не обновлена. Согласно данным ведомства, за предыдущие 7 дней в стране выявлено 604,4 тыс. случаев заражения коронавирусном, в том числе 88,4 тыс. 3 ноября.

По данным CDC, больше всего заболевших за последнюю неделю выявлено в таких штатах, как:

  • Иллинойс — 48 579;
  • Техас — 42 406:
  • Висконсин — 33 603;
  • Калифорния — 30 474:
  • Флорида — 29 709;
США остаются лидером по числу выявленных случаев заражения COVID-19. Кроме того, в первую десятку по этому показателю, по данным Университета Джонса Хопкинса, входят:

  • Индия — 8,36 млн случаев;
  • Бразилия — 5,59 млн;
  • Россия — 1,7 млн;
  • Франция — 1,59 млн
За последние сутки в России, по данным федерального оперативного штаба, выявлено 19 404 случая заражения COVID-19, общее число заболевших превысило 1,7 млн человек.

Источник: РБК

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четверг 05.11.2020 | 14:20
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