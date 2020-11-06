Количество зараженных коронавирусом в мире достигло 48,6 млн. человек

Число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 232 тыс. 516 человек, выздоровели 32 млн 137 тыс. 546 человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 вошли США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 9 млн 606 тыс. 645 заражений коронавирусной инфекцией и 234 тыс. 911 летальных исходов. Более 3,7 млн человек в США излечились от COVID-19.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксированы 8 млн 364 тыс. 86 заболевших COVID-19 при 124 тыс. 315 смертельных случаях и более 7,7 млн человек поправившихся.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 590 тыс. 25 заражений, умерли 161 тыс. 106 человек, вылечились более 5 млн человек.

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