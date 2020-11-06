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Три американских телеканала прервали прямой эфир выступления Трампа
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Три американских телеканала прервали прямой эфир выступления Трампа

После слов Трампа о нарушениях на выборах телекомпании ABC, CBS и NBC переключились на трансляции из своих студий
Крупнейшие американские телекомпании прервали прямой эфир пресс-конференции Дональда Трампа после его заявлений о мошенничестве на президентских выборах в стране, сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, после слов Трампа о нарушениях на выборах телекомпании ABC, CBS и NBC переключились на трансляции из своих студий. "Нам пришлось прервать его на этом месте, потому что президент сделал ряд недостоверных заявлений, включая замечание, что имело место мошенничество при голосовании. Доказательств этому не было", - приводит издание слова ведущего NBC Лестера Холта. Две другие телекомпании, прервав трансляцию речи Трампа, начали делать ремарки по заявлениям главы Белого дома.

Ранее Twitter пометил три публикации нынешнего президента США о результатах выборов как содержащие "спорный контент". Модерации подверглись сообщения действующего президента, в которых он призывал прекратить мошенничество на выборах и заявлял, что избирательные бюллетени, полученные по почте после дня всеобщих выборов (3 ноября), не будут посчитаны. Кроме того, Twitter пометил как спорную запись Трампа о намерении подать иски против властей всех штатов, где в недавнем времени в ходе подсчета голосов начал лидировать его соперник Джозеф Байден.

Всеобщие выборы состоялись в США во вторник. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен. Кандидату нужно набрать 270 голосов членов коллегии выборщиков для избрания президентом. Республиканец Дональд Трамп, согласно прогнозам телеканала Fox News, заручился поддержкой 214 выборщиков, демократ Джозеф Байден - 264.

Источник: ТАСС

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пятница 06.11.2020 | 12:55
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