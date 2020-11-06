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В США разработано новое лекарство от коронавируса
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В США разработано новое лекарство от коронавируса

Исследователи иммунизировали ламу фрагментом белка-шипа (S-белок) SARS-CoV-2
Американские ученые разработали новый метод получения мощных фрагментов антител против коронавируса SARS-CoV-2 из организма лам. Эти молекулы могут стать основой для разработки ингаляционных лекарств, предотвращающих и лечащих COVID-19.

Исследователи иммунизировали ламу фрагментом белка-шипа (S-белок) SARS-CoV-2, благодаря чему через два месяца иммунная система животного вырабатывала зрелые нанотела против вируса. С помощью масс-спектрометрии ученые идентифицировали нанотела, которые сильнее всего связываются с SARS-CoV-2. В ходе тестирования обнаружилось, что лишь доля нанограмма антител может спасти миллионы клеток от заражения коронавирусом.

Новые нанотела являются наиболее эффективными среди терапевтических антител-кандидатов против SARS-CoV-2 и в сотни и тысячи раз более действенны, чем другие нанотела лам, обнаруженных с помощью метода фагового дисплея.

Нанотела могут находиться при комнатной температуре в течение шести недель и переносить превращение в аэрозоль для доставки препарата непосредственно в легкие. Поскольку SARS-CoV-2 относится к респираторным вирусам, нанотела могут связываться с ним в дыхательной системе, прежде чем патоген успеет нанести вред. 

Источник: Lenta.ru

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пятница 06.11.2020 | 13:49
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