В списке самых богатых людей от Bloomberg произошли перемены

По данным Bloomberg, в среду ценные бумаги Tesla подскочили на 10%, тем самым преумножив благосостояние предпринимателя на 10,2 млрд. долларов. Капитал Маска оценивается по меркам агентства в 120 млрд. долларов. В своем продвижении по рейтингу богатейших людей мира Илон Маск потеснил с четвертой позиции Марка Цукерберга, владеющего капиталом в 113 млрд. долларов. Пятую позицию в списке занимает Бернар Арно с суммой в 103 млрд. долларов.

На втором месте Bloomberg расположил американского предпринимателя Билла Гейтса, общее состояние которого оценивается в 128 млрд. долларов. И самым богатым человеком мира, по версии агентства, является Джефф Безос, владеющий капиталом в 183 млрд. долларов.

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