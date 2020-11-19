МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Прочее
Прочее
В списке самых богатых людей от Bloomberg произошли перемены
logo

В списке самых богатых людей от Bloomberg произошли перемены

Капитал Маска оценивается по меркам агентства в 120 млрд. долларов
​В списке самых богатых людей агентства Bloomberg вчера произошли перемены, в тройку лидеров ворвался владелец Tesla и SpaceX Илон Маск.

По данным Bloomberg, в среду ценные бумаги Tesla подскочили на 10%, тем самым преумножив благосостояние предпринимателя на 10,2 млрд. долларов. Капитал Маска оценивается по меркам агентства в 120 млрд. долларов. В своем продвижении по рейтингу богатейших людей мира Илон Маск потеснил с четвертой позиции Марка Цукерберга, владеющего капиталом в 113 млрд. долларов. Пятую позицию в списке занимает Бернар Арно с суммой в 103 млрд. долларов. 

На втором месте Bloomberg расположил американского предпринимателя Билла Гейтса, общее состояние которого оценивается в 128 млрд. долларов. И самым богатым человеком мира, по версии агентства, является Джефф Безос, владеющий капиталом в 183 млрд. долларов.



Читайте также: Курганские власти продлили запрет на посещение лесов

четверг 19.11.2020 | 08:09
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика
  • Согласно плану реструктуризации, который одобрили кредиторы, Gulfport снизит задолженность на 1,2 миллиарда долларов
    Американская компания Gulfport объявила о банкротстве

    ​Американская компания Gulfport Energy Corp. заявила о своей несостоятельности и переходит к реструктуризации активов. Согласно плану реструктуризации, который

    вторник, 17.11.2020 | 14:04
    Индустрия
  • Бренд Honor намерена приобрести компания Shenzhen Zhixin New Information Technology Co
    Huawei продает бренд Honor

    Ограничительные меры США, принятые в отношении ​китайской компании в сфере телекоммуникационных технологий Huawei, заставили ее продать свой бренд

    вторник, 17.11.2020 | 09:42
    Индустрия
  • Решение было принято на ежегодном собрании совета директоров компании
    Volkswagеn выделит деньги на производство электрокаров

    ​Компания Volkswagen намерена выделить $177 млрд в качестве инвестиций в производство электрокаров и соответствующее программное обеспечение. Решение было

    понедельник, 16.11.2020 | 22:27
    Транспорт
Все новости экономики
Финансы
  • Глава Белого Дома и его команда намерены ужесточить контроль за компаниями КНР на площадках США
    SEС намерена ввести новые правила для китайских компаний

    ​До начала следующего года SEC разработает и внедрит новое условие торгов на фондовых биржах США. Согласно условию, в случае несоблюдения китайскими компаниями

    среда, 18.11.2020 | 08:20
    Ценные бумаги
  • Давление на доллар также может оказать излишне мягкая монетарная политика ФРС
    Доллар может упасть в цене на 20%

    ​Доллар рискует показать спад в цене на 20% в 2021 году. В том случае, если вакцины от коронавируса получат широкое распространение, это будет способствовать

    вторник, 17.11.2020 | 20:48
    Валюта
  • За один американский доллар дают 6,5538 юаня. Это лучший показатель с 2018 года
    Китайский юань вырос относительно доллара США

    Финансовые показатели Китая быстро отыгрывают утраченные во время кризиса позиции, что стимулирует приток инвестиций в экономику страны. Китайская валюта

    вторник, 17.11.2020 | 20:39
    Валюта
Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok