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Итоги онлайн-саммита лидеров стран G20
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Итоги онлайн-саммита лидеров стран G20

Лидеры саммита обратились к представителям финансовых организаций с просьбой не прекращать поддержку экономики мировых государств
Представители стран, входящих в состав G20 на окончившемся 22 ноября онлайн-саммите, договорились о реализации проекта по распространению противоковидной вакцины по всем странам мира, а также об образовании уравновешенного постэпидемиологического мирового законодательства.

"Мы создали все условия и приложили максимум усилий для разработки и создания, а также распространения по всем странам мира препаратов для тестирования и лечения коронавируса. Страны союза G20 стремятся к тому, чтобы вакцина от коронавируса и новые препараты для его диагностирования были доступны всем жителям планеты", — сообщается в отчёте саммита G20.

Члены союза, принимающие участие в виртуальном саммите, заявили, что стремительное распространение COVID-19 нанесло непоправимый урон не только мировой экономике, но и отдельно каждому человеку. В обнародованном на саммите отчете отмечается, что глобальная экономическая система начала процесс восстановления, но стремительно распространяющаяся пандемия коронавируса по-прежнему несет в себе угрозу мировой экономике. Лидеры саммита обратились к представителям финансовых организаций с просьбой не прекращать поддержку экономики мировых государств.

В документе, принятом на саммите, сообщается, что страны пришли к соглашению о продлении до 2021 года моратория по отсрочке выплат по долговым обязательствам государств с низким уровнем жизни для перераспределения финансовых средств на борьбу с коронавирусом.

Представители G20 договорились об общем стремлении к уравновешенной постэпидемиологической эпохе. Были приняты решения развивать мировые сектора туризма и образования.

Онлайн-конференция стран блока G20 стала финальным аккордом главенствования Саудовской Аравии. В будущем году главную "скрипку" возьмет на себя Италия.

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понедельник 23.11.2020 | 09:58
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